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Воронежцам сообщили, когда закроют катки на площади Ленина

Несмотря на обещанные морозы, их начнут разбирать уже 10 марта
Артем ИЛЬИН
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Катки на площади Ленина этой зимой почти уже отработали 73 дня.

Катки на площади Ленина этой зимой почти уже отработали 73 дня.

Фото: из архива «КП»

9 марта – последний день, когда можно будет покататься на коньках на площади Ленина. Несмотря, на прогноз погоды, обещающий минусовые температуры до конца рабочей недели, их начнут демонтировать, как и планировали ранее, в среду, 10 марта.

Дело в том, что по контракту площадь нужно очистить до 15 марта. Между тем в выходные (а именно тогда начинается настоящая весна) энтузиастов трудиться по полной мало. А работы предстоит немало – аккуратно убрать лед, не повредив систему охлаждения, слить жидкость в специальные емкости и разобрать конструкции, а потом увезти их на склад.

9 марта катки на площади Ленина работают, как обычно, до 21.30. Учитывая, что открылись они этой зимой 26 декабря, покататься в самом центре города воронежцы могли 73 дня.

Эти катки - последние среди открытых, которые еще работают. Ледовые пространства в парках «Динамо», «Южный», «Алые Паруса», в Комсомольском сквере на улице Кольцовской, а также возле торгового центра «Максимир», закрыли еще на прошлой неделе.