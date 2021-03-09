На короткой рабочей неделе в Воронеж вернется зима

Зима не спешит уходить Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Серьезное похолодание прогнозируют синоптики на короткую рабочую неделю с 9 по 14 марта. Днем во вторник температура опустится до пяти градусов мороза. Ночью станет еще на 4 градуса холоднее. В среду ранним утром термометры покажут минус 14, днем под лучами солнца воздух прогреется до семи градусов ниже нуля.

Самой холодной на новой неделе обещает стать ночь с 10 на 11 марта, когда ожидается до 19 градусов мороза. В дневные часы в четверг будет -9 и осадки в виде легкого снега.

В пятницу термометры покажут от -4 днем до -16 ночью. Курс на потепление погода возьмет только в субботу, но оно будет сопровождаться внушительной порцией снега. Осадки ожидаются и в воскресенье, 14 марта. Впрочем, мартовский снег не пролежит долго. Днем в воскресенье при пяти градусах тепла он превратится в весенние лужи и ручьи.