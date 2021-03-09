Синоптики рассказали, когда в Воронеж окончательно придет весна

Настоящая весна уже не за горами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские метеорологи сообщили, когда в Воронеж придет настоящая весна. Оказалось, что она практически совпадет с той, что была по старому стилю. До 1918 года календарь был несколько другой, с отставанием на 13 дней от нынешнего. То есть, 13 марта по новому соответствовало 1-му по старому. Так что весна, если придерживаться календаря столетней давности, придет точно в срок – в ближайшую субботу.

- Антициклон, принесший холод, уходит на восток. На его место приходит теплый циклон, засасывающий в нашу область теплый ветер с Атлантики, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – 13 марта дневная температура будет держаться около нуля, а уже с 14-го стабильно уйдет в плюс. И возврата к сильным холодам уже не будет – начнется настоящая весна.

Напомним, перед потеплением воронежцев ждут сильные ночные морозы. А вот днем для марта температура будет вполне комфортной.

- Связано это с ясной погодой. Если днем солнце припекает, то ночью отсутствие облаков приводит к тому, что тепло, образно говоря, уходит в космос, - пояснил Александр Сушков.