В Воронежской области привили от коронавируса более 100 тысяч человек

Почти 49 тысяч жителей Воронежской области получили и вторую часть прививки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К утру пятницы, 5 марта, число привитых от коронавируса жителей Воронежской области перевалило за 100 тысяч. Сейчас их 100 301. При этом вторую часть вакцины ввели почти половине из них – 48 912 нашим землякам. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Телеграм-канале регионального правительства.

Ранее глава области на оперативном совещании давал задание более активно заниматься популяризацией вакцины, которую в наш регион завезли немало. В частности, призывал больше работать с трудовыми коллективами.

Число зараженных в последние дни все время уменьшается. Так, на утро 4 марта сообщали о 283 заболевших за сутки, в то время как совсем недавно их число подбиралось к 400-м, 332 пациента выздоровели. А вот смертей было по-прежнему немало – 9 за сутки.