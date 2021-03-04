К 4 марта в Воронежской области от коронавируса умерли еще 9 человек

Утром 4 марта оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о новых летальных случаях: за последние сутки от осложнений COVID-19 скончались девять человек. С начала пандемии печальная статистика зафиксировала в регионе 2 354 смерти от ковида.

За последние сутки лабораторные анализы выявили еще 283 заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала наблюдений ковид диагностировали у 69 020 человек.

За вчерашний день выписали еще 332 пациента. Всего болезнь смогли побороть 62 995 жителей Воронежской области.