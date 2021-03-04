В двух районах Воронежской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Скорую стали чаще вызывать из-за ОРВИ, а вот по пневмониям роста нет. Фото: из архива «КП»

В среду, 3 марта, на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил о том, что в Новохоперском и Острогожском районах превышен эпидпорог по ОРВИ. В то же время с вирусами гриппа нынешней зимой санитарные врачи по-прежнему пока не сталкивались.

Также Игорь Механтьев сообщил, как протекает болезнь у заразившихся коронавирусом. У 76 процентов людей COVID-19 проявляет себя как обычные ОРВИ, в 17,5% случаев развивается пневмония, еще у 6% нет никаких симптомов недомогания. Большинство заболевших – 55,7% от общего количества числятся безработными.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин рассказал, что количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных на протяжении последних семи недель.

В то же время, по его словам, в течение последних двух недель зафиксирован небольшой рост числа вызовов «скорой помощи» по поводу ОРВИ. Но это в 2,5 раза меньше, чем было в октябре 2020 года. По количеству вызовов с подозрением на пневмонию роста нет в течение последних трех недель. Число обнаруженных внебольничных воспалений легких за девять недель снизилось на 73%. За последние 14 дней вернули от «ковидного» к нормальному режиму работы 803 койки.

Александр Щукин предложил возобновить диспансеризацию и профосмотры для тех, кто выздоровел от коронавируса или сделал прививку. Кстати, из сделавших первую ее часть более 93 тысяч жителей нашей области 51 процент— старше 50 лет (аналогичный среднероссийский показатель — 44%). Губернатор одобрил предложение Щукина. В то же время Александр Гусев призвал активнее распространять вакцину, особенно в больших трудовых коллективах.