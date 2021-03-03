Губернатор снова ослабил коронавирусные ограничения в Воронежской области

О новых послаблениях ограничительных мер в Воронежской области рассказали 3 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем глава региона Александр Гусев озвучил очередное послабление ковидного режима. В этот раз разрешили начать работу сельским клубам.

Также в преддверии Масленицы дали добро на проведение праздничных мероприятий. Они пройдут во всех муниципалитетах области, но с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Ранее в регионе разрешили театрам и кинотеатрам увеличить заполняемость залов до 80%. Также купить билет теперь можно не только онлайн, но и в кассах.

Кроме того, на трибуны разрешили вернуться болельщикам. Только с условием, что заполняемость не будет превышать 50-процентной заполняемости мест.