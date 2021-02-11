В Воронеже разрешили заполнять театры и кинотеатры на 80 процентов

Посещаемость воронежских кинотеатров скоро напомнит "доковидные" времена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решения об очередных послаблениях «антиковидных» мер безопасности. В частности, теперь разрешено присутствие в театрах и кинотеатрах не 50, а 80 процентов зрителей от максимальной заполняемости залов. Кроме того, теперь билеты можно будет покупать не только онлайн, а еще и в кассах. Изменения согласованы с губернатором.

Кроме того, на заседании оперштаба сообщили, что за последние полтора месяца на 45 процентов снизилось число тяжелых форм пневмоний. Кроме того, более 55% привитых жителей Воронежской области (а первую часть вакцины получили уже более 40 тысяч наших земляков) – люди старше 60 лет.

Напомним, на данный момент в больницах Воронежской области с «ковидом» лежат 2324 человек. 105 коек, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы.