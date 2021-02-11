В Воронежской области в больницах лечение от коронавируса проходят более 2 тысяч человек

График заполнения коек в больницах Воронежской области

В Воронежской области на данный момент 2324 человека госпитализированы с COVID-19. Для сравнения: еще 5 ноября 2020 года в больницах с этим заболеванием лежало 4487 человек.

График заполнения коек в больницах 11 февраля представил региональный оперативный штба по противодействию коронавирусу. Красным отмечено сколько коек заполнено, синим - сколько развернуто.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области в связи со спадом эпидемии и уменьшением пациентов с коронавирусом началось обратное перепрофилирование коек для пациентов с COVID-19. По данным департамента здравоохранения региона на 11 февраля в трех районных больницах вернулись к прежнему режиму работы 105 коек.

Для приема больных с коронавирусом остаются задействованы 23 медучреждения в регионе с общим количеством коек - 3053.