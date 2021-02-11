В ковидных отделениях Воронежской области осталось 2324 пациента

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Воронежский региональный оперштаб сообщил об освобождении коек в ковидных отделениях больниц. На сегодня, на лечении в стационарах остаются 2324 пациента. Этот факт наряду с постепенным снижением ежедневного прироста новых больных свидетельствует об отступлении эпидемии.

По данным оперштаба на 9 февраля за помощью врачей обратились лишь 789 детей.

Не сбавляет темпа и вакцинация: прививки от болезни получили 47405 воронежцев.

Вместе с тем, анализ эпидситуации за неделю говорит об увеличении количества больных ОРВИ. На сегодня эпидпорог превышен в возрастной группе старше 15 лет.