Губернатор Воронежской области анонсировал возвращение зрителей на матчи «Факела»

Болельщики наконец-то вернутся на трибуны. Фото: с сайта ФК "Факел"

Губернатор Александр Гусев поручил закрепить нормативно-правовым актом возвращение болельщиков на трибуны. Об этом сообщили в областном правительстве. Очевидно, что коснется это только у «Факела». Аудитория у остальных видов спорта, за исключением хоккея, в регионе, к сожалению, невелика. Ну а «Буран» в плей-офф не попал и последний домашний матч без зрителей уже провел.

- Возобновление сезона у «Факела» должно пройти ярко, - заявил Александр Гусев. – Давайте разрешим клубу заполнять трибуны до 50% от вместимости арены.

Видимо, такой призыв главы региона уже согласован с санитарными врачами. Кстати, возобновление сезона в ФНЛ таит для болельщиков «Факела» немало интриг. Главная из них – перейдет ли беспроигрышная серия нашей команды в контрольных матчах (пять побед, две ничьи) и на официальные. Если она получит продолжение, задачу сохранения места в ФНЛ наверняка удастся решить. Ну и хотелось бы не растерять намечающийся неплохой комбинационный футбол, просматривающийся на сборах. Ведь он не меньше, чем результат, привлекает зрителей на трибуны.