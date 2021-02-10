Воронежский «Факел» разгромил клуб элитной лиги Казахстана

Клуб элитной лиги Казахстана оказался бессилен против натиска основного состава "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

В очередном матче на турецких сборах «Факел» уже в первой половине игры разорвал в пух и прах оборону занимающую седьмое место в элитной лиге Казахстана команду «Кайсар» из Кызылорды.

Счет на 18 минуте открыл подключившийся к атаке защитник Михаил Смирнов. Дальше забивали уже те, кому это положено по статусу. За три минуты – с 41-й по 44-ю – дубль оформил форвард Андрей Разборов. В этот крохотный промежуток времени уместился еще и гол новичка линии нападения «Факела» Хызыра Аппаева. Он отличился на 43 минуте.

После перерыва на поле вышел резервный состав «Факела». Дублеры не смогли развить успех основы команды, но и размочить счет казахам не позволили - 4:0.

Этим матчем завершился второй турецкий сбор «Факела». Итоги зарубежного вояжа, если рассматривать контрольные матчи, дают повод для оптимизма: шесть побед, две ничьи, ни одного поражения.

Третий сбор «Факел» проведет в Сочи. В городе-курорте наша команда 17 февраля сразится с занимающим 11 место в ФНЛ «Волгарем» из Астрахани. А 20 февраля «Факел» сыграет с минским «Динамо», матч начнется в 17.00.