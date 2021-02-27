Воронежский участковый рассказал о семье, в которой мать убила двоих детей и покончила с собой

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Участковый уполномоченный, капитан полиции Дмитрий Копыльцов, рассказал о семье, в которой мать убила двоих детей и покончила с собой. Он курирует соседний участок в Советском районе Воронежа, рядом с местом ЧП в микрорайоне Тенистый.

– Там участковый Сергей Елисеев. Я лично с этой семьей не знаком, но 100% жалоб на их адрес никогда не было. В злоупотреблении спиртных напитков или наркотических веществ они замечены не были. У меня участок рядом, через дом находится. Если поступают какие-то сигналы о неблагополучных семьях, то мы проводим проверку тут же, затем проводим беседы с такими людьми, выявляем круг знакомых лиц и так далее, – пояснил Дмитрий Копыльцов.

Он также отметил, что за последние годы поменялся характер совершенных преступлений воронежцами.

– Лично мое мнение, пить люди стали меньше, зато обострились психические заболевания. Все чаще преступления происходят не на фоне алкогольного опьянения. Это мои наблюдения, я работаю в полиции уже 10 лет, – рассказал Дмитрий Копыльцов.

До участкового уполномоченного Сергея Елисеева дозвониться пока не удалось.

В прокуратуре области также подтвердили информацию, что семья на профилактическом учете не состояла.

Страшная трагедия случилась вечером 26 февраля в одной из квартир многоэтажки №26/1 по улице Берег реки Дон. 43-летняя женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына. После чего свела счеты с жизнью. Тела всех троих нашел глава семьи, который вернулся с работы.

Следователи возбудили уголовное дело - по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).