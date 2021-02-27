Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двух детей в Воронеже

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже после убийства матерью двух своих детей следователи возбудили уголовное дело - по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Напомним, трагедия случилась вечером 26 февраля в одной из квартир многоэтажки №26/1 по улице Берег реки Дон. 43-летняя женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына. После чего свела счеты с жизнью. Тела всех троих нашел глава семьи, который вернулся с работы.

Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль руководителем регионального управления СК. Следит за разбирательством и прокуратура. Кстати, по данным ведомства, семья не состояла на профилактических учетах.

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