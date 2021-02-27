Воронежская семья, в которой мать убила двоих детей и покончила с собой, на профилактических учетах не состояла

Прокуратурой Советского района подключилась к расследованию ужасного инцидента, произошедшего 26 февраля в микрорайоне Тенистый: мать убила двоих детей и покончила с собой. Тела, вернувшись с работы, обнаружил муж.

Организована проверка работы органов Системы профилактики. Но пока сообщается, что семья профилактических учетах не состояла. Хотя соседи утверждают, что у женщины могли быть проблемы с алкоголем. Однако пока это только предположение. Эти же жильцы утверждают, что детей и ранее били.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехали прокурор Воронежа Василий Яицких и прокурор Советского района Воронежа Алексей Сапрыкин, - отмечают в региональной прокуратуре.

Тем временем следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося беспомощном состоянии).