Соседи о воронежской семье, где мать убила двоих детей и покончила с собой: «На вид обычные люди»

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители дома №26/1 по улице Берег реки Дон, как и всего микрорайона Тенистый, шокированы произошедшим в одной из местных квартир. 26 февраля около 21:00, вернувшись с работы, воронежец обнаружил тела жены и двоих детей. Женщина зарезала дочь, задушила сына и свела счеты с собой...

Семья жила в одном из крайних домов, дальше - только возводящиеся новостройки. Местные жильцы не могут вспомнить, когда 43-летняя женщина со своим мужем переехали в одну из квартир на восьмом этаже. Даже те, кто жил в том же подъезде, с трудом дают им хоть какую-то характеристику. Кто-то говорит, что и вовсе не знал этих соседей в лицо.

До этого дня можно смело утверждать, что семья никак не выделялась на фоне других. Самая яркая характеристика, которую пока дали их ближайшие соседи: «На вид обычные люди».

Хотя есть и те, кто утверждает, что у женщины могли быть проблемы с алкоголем. Однако пока это только предположение. Эти соседи слышали, как воронежцы ругаются у себя в квартире. Они же утверждают, что детей ранее били. Но повторим: официально семья на профилактических учетах не состояла.