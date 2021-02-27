В Воронеже мать убила двоих детей и покончила с собой

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК Фото: Олег ЗОЛОТО

26 февраля около 21:00, вернувшись с работы, воронежец обнаружил в своей квартире тела жены и двоих детей. Инцидент произошел в доме №26/1 по улице Берег реки Дон.

По предварительным данным следователей, в тот день 43-летняя местная жительница несколько раз ударила ножом свою 22-летнюю дочь. Та скончалась на месте. После женщина задушила 8-летнего сына и сама свела счеты с жизнью.

Соседи описывают семью, в которой произошло ЧП, словами: «на вид обычные люди».

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Проведен осмотр места происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти, изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.