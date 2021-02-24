Воронежские чиновники нашли того, кто займется отловом бродячих собак

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершился конкурс на выполнение работ по отлову бездомных животных в пяти районах города. На эти цели подрядчик получит из бюджета 8,3 миллиона рублей. В его задачи будет входить отлов животных, доставка их в ветклиники и приюты, а также возвращение на прежнее место обитания после вакцинации, стерилизации и лечения. Этой участи избегут животные, уже прошедшие подобные процедуры, о чем свидетельствуют бирки у них на ушах.

Однако в городе, по-прежнему, не решена главная проблема – создание приюта для бездомных животных, которые по состоянию здоровья или по причине агрессивности не могут оставаться на улице. Между тем, как заметили воронежцы, и о чем говорят участившиеся случаи нападения собак на прохожих, - проблема это стоит в городе очень остро. Не случайно губернатор поручил профильным ведомствам решить ее в течение ближайших полутора месяцев.

Напомним, за последние дни в Воронеже произошли сразу два ЧП, связанных с нападением дворняг, и оба в Левобережном районе. В первом случае свора собак едва не растерзала школьницу. Во втором – дворняга прокусила ногу пенсионерке.