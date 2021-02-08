В Воронеже на девочку напала свора бродячих собак

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В понедельник, 8 февраля, в Левобережном районе неподалеку от школы №67 на девочку напала стая бродячих собак. Момент ЧП запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная на подъезде жилого дома. На записи видно, что младшеклассница пытается бежать от преследующих ее собак. Их около 10, и одни бросаются наперерез, пытаясь схватить ребенка за ноги. В какой-то момент ребенок падает, но псы напуганные чем-то бросаются прочь. Возможно, стаю спугнули очевидцы происшествия. На шум из подъезда выскочили мужчина и женщина. Первый бросился на помощь школьнице.

Судя по последним кадрам записи, собаки не причинили ребенку большого вреда, но здорово ее напугали. Расстроенная девочка встала и продолжила путь.

Ситуация с бродячими животными в Воронеже постепенно обостряется из-за отсутствия городского приюта для собак и кошек. Его строительство постоянно откладывают из-за отсутствия финансирования.