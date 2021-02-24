В Воронеже дворняга набросилась на пенсионерку

Полиция проводит проверку Фото: из архива «КП»

Утром 24 февраля на улице Туполева в Левобережном районе Воронежа на 79-летнюю женщину напала бездомная собака. Агрессивный пес вцепился пенсионерке в ногу, когда та проходила мимо него по улице. В результате женщина получила серьезную рану и обратилась к врачам. Медики обработали укус и сделали прививку против бешенства.

Кроме того потерпевшая написала заявление в полицию. Ведомство начало проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.