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Происшествия

В Воронеже дворняга набросилась на пенсионерку

Пес прокусил женщину за ногу
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Фото: из архива «КП»

Утром 24 февраля на улице Туполева в Левобережном районе Воронежа на 79-летнюю женщину напала бездомная собака. Агрессивный пес вцепился пенсионерке в ногу, когда та проходила мимо него по улице. В результате женщина получила серьезную рану и обратилась к врачам. Медики обработали укус и сделали прививку против бешенства.

Кроме того потерпевшая написала заявление в полицию. Ведомство начало проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.

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