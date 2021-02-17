Первому фигуранту дела о многомиллионном мошенничестве в «Воронежгорэлектросети» дали условный срок

В Центральном районном суде бывшему замдиректору "Воронежской горэлектросети" вынесли мягкий приговор. Фото: с сайта Центрального районного суда Воронежа.

В среду, 17 февраля, в Центральном районном суде вынесли приговор 32-летнему Денис Сапелкину, бывшему заместителю генерального директора по правовым вопросам МУП «Воронежская горэлектросеть». Главного юриста предприятия признали виновным в том, что он вместе с тремя другими руководителями создал условия для возникновения фиктивных долгов перед фирмами-однодневками на общую сумму 520 миллионов рублей. А также в том, что по еще более 71 миллиону из казны предприятия было принято судебное решение в пользу этих организаций типа «Рога и копыта».

Несмотря на позицию прокуратуры, настаивающей на реальном сроке, суд приговорил Сапелкина к условному – три года он будет находиться на испытательном сроке. Кроме того, юрист заплатит штраф в 70 тысяч рублей.

Напомним, по этому делу также проходят два бывших гендиректора предприятия 50-летний Александр Гаврилин и 46-летний Руслан Кочетов, а также в прошлом 48-летняя заместитель директора по финансовым вопросам Мария Аркатова.

Гаврилин и Аркатова (так же, как и Сапелкин) ответят перед судом по двум статьям УК: за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. А Кочетов, задержание которого перед якобы отъездом на отдых наделало столько шума, – только по первой из статей.

Ряд источников сообщает, что все эти топ-менеджеры действовали в интересах экс-депутата Воронежской городской думы Олеге Турбине и стоявшего за ним бизнесмена Вадима Ишутина. Якобы таким образом хотели организовать банкротство «Воронежской горэлектросети», которую эти два не бедных человека планировали прибрать к рукам. После того, как афера раскрылась, и Турбин, и Ишутин предпочли удалиться за границу.

А «Воронежскую горэлектросеть» в итоге в ноябре 2019 года продали за 1,53 млрд рублей МРСК Центру.