Бывшему вице-мэру Воронежа разрешили больше гулять под домашним арестом

Главные неприятности для Алексея Антиликаторова, видимо, начнутся, когда его дело передадут в суд для вынесения приговора. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

В понедельник, 15 февраля, в Ленинском районном суде снова продлили домашний арест бывшему вице-мэра Воронежу Алексею Антиликаторову. Напомним, он также занимал пост руководителя «Агентства по инновациям и развитию» до скандала со взяткой в 1,5 миллиона рублей. Эти деньги Антиликаторов, по версии следствия, весной 2018 года получил от бизнесмена за разрешение на размещение ярмарки на проспекте Патриотов. Сам вице-мэр признает, что получил только часть взятки в размере 750 тысяч рублей.

Теперь Антиликаторов пробудет под домашним арестом до 17 марта включительно. Впрочем, ему на этот раз разрешили гулять на расстоянии не более километра от родных четырех стен аж 2,5 часа – правда, строго с 11.30 до 13.30.

Во время этого предобеденного моциона Алексей Антиликаторов получит возможность поразмышлять о бренности земных благ. Еще недавно он занимал два важных поста в городской иерархии. А теперь за получение взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ может заплатить штраф от 3 до 5 миллионов, или и вовсе выложить 80 и 100-кратный размер взятки, а то и сесть за решетку на срок от 8 до 15 лет.