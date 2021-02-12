В Воронеже жилищные инспекторы рассказали, как могут наказать управляющие компании за гололед

Если дворники не справляются с уборкой, руководитель УК может получить крупный штраф либо даже дисквалификацию на три года. Фото: предоставлено ГК «ПИК-Комфорт».

В региональном управлении государственной жилищной инспекции рассказали, как следует поступить, если вы получили серьезную травму на гололеде, образовавшемся в результате ледяного дождя. Напомним, только за полдня пятницы, 12 февраля, на скользких улицах покалечились 209 воронежцев.

Итак, обращение в орган государственного жилищного надзора пишется в произвольной форме. Однако если его направили по электронной почте с использованием ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации), то это может служить основанием для проведения выездной или документарной проверки. Поэтому жилищные инспекторы рекомендуют направлять обращения обращение в ГЖИ с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

Отдельно рассказали о возможной ответственности управляющих компаний за плохую уборку дворов:

- Если в ходе проверки выяснят, что двор или вовсе не убирали или чистили очень плохо, жилищный инспектор составляет административный протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». По ней должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация (то есть, запрет занимать пост) на срок до трех лет; юрлицам - штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

Напомним, как получить компенсацию за травму, можно узнать здесь