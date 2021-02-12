С утра пятницы, 12 февраля, из-за хождения по обледенелым улицам и дворам в травмпункты Воронежа уже попали более полусотни горожан. Традиционно русские вопросы: кто виноват и что делать?Жалобы поступают и на дворы, и на главные улицы. В мэрии заявили, что все муниципальные сотрудники комбинатов благоустройств брошены на улицы, чтобы убирать лед или по крайней мере засыпать его песком и солью. Однако многие центральные улицы, даже площадь Ленина у театра оперы и балета недалеко от областной и городской администраций, утром по факту превратились в большой каток.Сейчас, как заявляют в мэрии, территории, за которые отвечают комбинаты благоустройства, во многом удалось обработать противогололедными реагентами. А вот во многих дворах ситуация по-прежнему аховая.При этом синоптики не успокаивают: вслед за резкой оттепелью начнутся сильные морозы.- Уже в ночь на 13 февраля к нам придут арктические воздушные массы, и температура понизится до -8 градусов. А в следующие три ночи возможны морозы от -15 до -17 градусов, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В результате ситуация на улицах города еще сильнее ухудшится. Льда под ногами станет еще больше.- Может, коммунальщиков раньше предупреждать о подобной погоде?- Куда уж раньше, прогноз о потеплении мы дали, по сути, уже неделю назад. А за сутки только уточнили его. И, как видим, он сбылся. Кстати, как водитель со стажем могу сказать, что в советское время дороги в подобных погодных условиях чистили хуже. А вот дворы, по моему мнению, пусть и не на порядок, но лучше. Возможно, было больше дворников, да и дисциплина труда была повыше. В любом случае проблема серьезная: у нас зимой обычно дней 26 приходится на оттепель, а значит, возникает вероятность таких вот неблагоприятных погодных условий.Почему каждый раз ледяной дождь ставит практически неразрешимые задачи для коммунальщиков? Во многом это объясняет комментарий УК ГК «ПИК-Комфорт», объединяющей около половины управляющих компаний города:- Наши дворники активно начали посыпать тротуары песко-соляной смесью уже с семи утра. К сожалению, они не могут оказаться во всех дворах одновременно, а за час до выхода основного числа воронежцев на работу или в учебные заведения обработать все дворы невозможно, - рассказала Светлана Солдатова, руководителя службы клининга воронежских УК ГК «ПИК-Комфорт». - Большинство сотрудников клининговых служб – люди старше 60 лет, и сейчас некоторые из них на больничном. Тем не менее, на данный момент песко-соляной смесью посыпали уже 40% дворов (если учесть, что «ПИК-комфорт», обслуживает половину городских дворов, это где-то пятая часть от их общего количества – Ред.). Усилить штат сотрудников клининговой службы в такие экстренные ситуации не представляется возможным по нескольким причинам. Во-первых, работа дворника считается неквалифицированным трудом, отдел кадров круглогодично приглашает на работу воронежцев, однако желающих занять вакантные места немного. Поэтому в кратчайшие сроки найти рабочих, пусть и временных, невозможно. Во-вторых, штат дворников, которым сейчас располагают воронежские УК ГК «ПИК-Комфорт» содержится за счет отчислений жителей по строке «Содержание и текущий ремонт». 80% обслуживаемого жилфонда – здания от одного до пяти этажей со средним тарифом 12-14 рублей с квадратного метра (минимальный в городе). Эти средства не обеспечат огромный штат дворников, который будет содержаться на постоянной основе на случай вот таких экстренных ситуаций.Как мы видим, выхода, как эффективно и быстро бороться с ледяным дождем, пока никто не показал. А значит, нужно выяснять, кто виноват. И требовать компенсации. При этом надо помнить простые правила:1. Не уходите с места, где произошла травма. Вызовите «скорую». Попросите медиков отметить место и время происшествия. По возможности укажите свидетелей падения, сделайте фото.2. Получите от медицинской организации, куда будете обращаться, справку с точным указанием скользкого места и заключением о травмах, а также направлением на лечение, квитанциями и другими документами, подтверждающими Ваши расходы.3. Помните: если вы упали во дворе – виновата управляющая компания или ТСЖ, если на ступеньках магазина или другого учреждения - владелец этого здания, если на улице, остановке или других общественных местах, отвечать нужно будет мэрии.4. Обратитесь с письменной претензией к виновнику травмы, потребовав компенсировать причиненный вред. Если вину в ЧП признавать отказываются, обращайтесь в суд.5. Если вы обратились с иском не сразу, а, скажем, после лечения, потребуется также справка от Воронежского гидрометцентра, подтверждающая погодные условия, которые привели к травме. Узнать, как ее получить, можно по телефону 220-77-75.Но лучше все-таки травмы всеми силами стараться избежать. Советы, как это сделать, смотрите здесь