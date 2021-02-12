В ночь с четверга на пятницу в Воронеже погода резко поменяла курс на оттепель, и пошел дождь. Покрывшая дороги и тротуары вода превратила их в сплошное гладко-скользкое полотно. Чиновники мэрии признались, что дворники не справляются с ситуацией, и предупредили пешеходов, чтобы те были предельно осторожными.Фотографии ледяных улиц города заполонили соцсети. Путь на работу и учебу для горожан стал чреват травмами. Только за утро пятницы к врачам травмпункта Центрального и Коминтерновского районов поступили больше полусотни человек!Травматологи советуют по возможности оставаться дома, ну а если поход на ледяную улицу неизбежен, то постараться соблюдать меры предосторожности. Во-первых, обуйте максимально не скользкую обувь на низком каблуке или специальные «шипованые» приспособления, которые крепятся к подошве.НАУКА ПАДАТЬЧаще всего, по словам врачей, в результате падений на льду люди получают переломы, ушибы, вывихи, растяжения ног и рук. Самые распространенные «зимние» травмы - это повреждения голеностопного сустава (вывихи и растяжения, разрывы связок при падении или при попытке устоять на льду), лучезапястного сустава (при падении на прямые руки), перелом плечевой кости (при падении на отставленный в сторону локоть), перелом шейки бедра или бедренной кости ( травма людей преклонного возраста).Чтобы смягчить последствия падения и предотвратить тяжелые травмы, важно уметь падать правильно. Специалисты дают несколько рекомендаций на этот счет:- падая, постарайтесь присесть - так уменьшится высота. В момент падения нужно сгруппироваться - притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам. Постарайтесь выдвинуть плечи вперед и держите ноги вместе. Основное условие для правильного выполнения - не бояться ушиба заранее.- если поскользнувшись, вы потеряли равновесие, ни в коем случае не приземляйтесь на выпрямленные руки! Постарайтесь сгруппироваться и сделать поворот в сторону, так, чтобы удар пришелся в боковую поверхность падающего туловища. Так вы обезопасите позвоночник, таз и конечности от перегрузок.- если вы падаете на спину - прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте возможно шире. Это обезопасит вас от черепно-мозговой травмы.- если падаете со скользкой лестницы, очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками. Не пытайтесь затормозить падение, растопыривая руки и ноги - это только увеличит количество переломов.Главное правило на скользком тротуаре – не спешить и передвигаться более широкими шагами, слегка согнув ноги в коленях и наклонив корпус вперед. Не поднимайте высоко ноги, расставляйте носки под некоторым углом наружу. Не держите руки в карманах, чтобы в случае угрозы падения успеть схватиться за какую-нибудь опору.НЕ НАДЕЙТЕСЬ, ЧТО ПРОЙДЕТ САМОУчитывайте расстояние до движущихся машин при переходе дороги. Помните, что в гололед тормозной путь транспорта увеличивается, и водитель просто не может резко его остановить.Если вы все-таки получили травму, вызывайте бригаду скорой медицинской помощи или самостоятельно обращайтесь в травмпункт. При этом обеспечьте неподвижность поврежденной конечности при помощи подручных средств. Не надейтесь, что пройдет само. Обойтись без консультации врача можно только в случае легкого ушиба, за исключением ушиба головы. Достаточно к больному месту приложить холод и обработать место ушиба мазью или гелем, рассасывающим синяки.