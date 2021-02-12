Пешеходов предупредили о скользких тротуарах в Воронеже

Фото – мэрия Воронежа

Воронежцев предупредили о ледяном дожде, идущем в городе, и попросили быть предельно осторожными на тротуарах. При сохранении отрицательной температуры на дорогах образуется гололедица.

Как рассказали в мэрии, продолжающиеся с ночи осадки осложняют ситуацию с расчисткой тротуаров. Если дорожную сеть можно обработать быстро и эффективно, то с ними сложнее и за многие, особенно те, которые находятся во дворах многоэтажек, отвечают УК.

Коммунальщики управ районов всю ночь вели борьбу с гололедом, где поток пешеходов наиболее интенсивен, но не все удалось посыпать пескосмесью в сжатые сроки.

– Просим всех воронежцев быть предельно внимательными и аккуратными, потому что в ближайшие часы на многих тротуарах будет очень скользко, – призвали горожан в мэрии.

Ранее метеорологи предупредили, что в ближайшие дни в городе начнется оттепель.