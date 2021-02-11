В Воронеже сначала потеплеет до +5, а потом похолодает до -17

Оттепель будет мощной, но недолгой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Воронежские метеорологи сообщили о резком изменении погоды в ближайшие дни. Сначала нас ждет оттепель – причем температура поднимется сильно выше нуля, а потом резко вернутся холода, причем достаточно сильные.

- Связаны эти изменения с тем, что над территорией Воронежской области пройдет циклон. Задержится он ненадолго, но на погоду окажет большое влияние, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Сначала он затянет теплый воздух с юга. Это приведет к тому, что в Воронеже температура поднимется до +5, а в Богучаре – даже возможно до +10. Однако почти сразу движение воздушных масс изменится, и в наш регион начнет снова поступать арктический холод. Поэтому в ночи с субботы по понедельник столбик термометра будет опускаться от -10 до -17 градусов. Начиная с воскресенья, довольно сильные морозы ожидаются и днем – до -13 градусов.

Надо отметить, что в такую погоду нужно быть особенно внимательным к своему здоровью людям, испытывающим проблемы с давлением. На всякий случай при себе нужно держать лекарства, позволяющие снять головную боль, тошноту и другие неприятные симптомы.

Что касается более подробного прогноза на ближайшие дни, то в ночь на пятницу, 12 февраля, подует южный ветер, синоптики прогнозируют снег с дождем при -5 градусах. Днем может потеплеть до +5. При этом будет идти сильный дождь.

Ночью в субботу, 13 февраля, южный ветер сменится на юго-восточный. Похолодает до -10, возможен небольшой снег. Он не прекратится и днем, а вот температура поднимется до -7. Ветер опять изменится – на этот раз на юго-западный.

В ночь на воскресенье, 14 февраля, станет еще холоднее – до -15 градусов. Луна периодически будет выходить из-за туч, снова вероятен мелкий снег. Днем солнце порадует воронежцев. Временами оно будет выходить из-за облаков. Столбик термометра поднимется, но несильно – до -12 градусов.

Ночью в понедельник, 15 февраля, снова периодически луна будет показываться из-за облаков. Может похолодать до -17 градусов. Днем будет то солнце, то тучи. При этом немного потеплеет – до -13 градусов.