За полдня на скользких улицах Воронежа покалечились 209 человек

Утренний Воронеж встретил горожан во всем блеске Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя, который обрушился на город в ночь на пятницу. В результате улицы превратились в сплошной каток. В городе резко обострилась дорожная обстановка, а в травмпункты начали поступать десятки пострадавших в результате падений. По данным регионального департамента здравоохранения на 14.30 12 февраля к врачам обратились 209 пациентов с различными травмами, полученными из-за гололеда.

Если верить прогнозам погоды, то ближайшие сутки ситуация только усугубится: воронежцев предупредили о резком похолодании в субботу, 13 февраля, которое придет на смену пятничным оттепели и дождю.

Как вести себя во время гололеда и при падении, читайте в нашем предыдущем материале.