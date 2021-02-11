Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За сутки в Воронежской области 371 человек выздоровел от коронавируса

При этом, по данным федерального штаба, 23 умерли
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Первую часть вакцины ввели уже 47 405 жителям Воронежской области.

Первую часть вакцины ввели уже 47 405 жителям Воронежской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По 10 февраля статистику по коронавирусу в Воронежской области пока дали только в федеральном штабе. В региональном обещали предоставить данные позднее. Это обычна практика в дни заседания оперштаба под руководством губернатора.

Впрочем, по двум параметрам расхождений у федерального и регионального штабов не бывает. На них и остановимся.

10 февраля выздоровел от коронавируса 371 житель Воронежской области. Наш регион по этому показателю замыкает десятку лучших в России. Всего с начала эпидемии победили опасную болезнь 56 028 человек.

В то же время за прошедшие сутки заразились 363 человека. Воронежская область по-прежнему входит в пятерку худших в России (после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей). Число заболевших перевалило за 62 тысячи (а точнее, их стало 62 272).

По данным федерального штаба, за сутки 10 февраля умерли от коронавируса 23 жителя Воронежской области. И здесь наш регион замыкает пятерку худших после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей. В региональном штабе обычно цифры по смертям другие, но в последнее время они отличаются не сильно.

Напомним, в Воронежской области на данный момент действует только обязательная самоизоляция для пожилых людей 65 лет и старше и требование 50-ной заполняемости развлекательных заведений, фудкортов и аттракционов в торговых центрах. Ну и, конечно, масочный режим в закрытых помещениях и в общественном транспорте. В то же время первую часть прививки от коронавируса сделали уже 47 405 жителей нашей области. А в трех районных больницах возвратили к обычному режиму работы 105 коек, ранее перепрофилированных под "ковидные".