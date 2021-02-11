За сутки в Воронежской области 371 человек выздоровел от коронавируса

Первую часть вакцины ввели уже 47 405 жителям Воронежской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По 10 февраля статистику по коронавирусу в Воронежской области пока дали только в федеральном штабе. В региональном обещали предоставить данные позднее. Это обычна практика в дни заседания оперштаба под руководством губернатора.

Впрочем, по двум параметрам расхождений у федерального и регионального штабов не бывает. На них и остановимся.

10 февраля выздоровел от коронавируса 371 житель Воронежской области. Наш регион по этому показателю замыкает десятку лучших в России. Всего с начала эпидемии победили опасную болезнь 56 028 человек.

В то же время за прошедшие сутки заразились 363 человека. Воронежская область по-прежнему входит в пятерку худших в России (после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей). Число заболевших перевалило за 62 тысячи (а точнее, их стало 62 272).

По данным федерального штаба, за сутки 10 февраля умерли от коронавируса 23 жителя Воронежской области. И здесь наш регион замыкает пятерку худших после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей. В региональном штабе обычно цифры по смертям другие, но в последнее время они отличаются не сильно.

Напомним, в Воронежской области на данный момент действует только обязательная самоизоляция для пожилых людей 65 лет и старше и требование 50-ной заполняемости развлекательных заведений, фудкортов и аттракционов в торговых центрах. Ну и, конечно, масочный режим в закрытых помещениях и в общественном транспорте. В то же время первую часть прививки от коронавируса сделали уже 47 405 жителей нашей области. А в трех районных больницах возвратили к обычному режиму работы 105 коек, ранее перепрофилированных под "ковидные".