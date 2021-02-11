В трех больницах Воронежской области свернули 105 ковидных коек

В Воронежской области в связи со спадом эпидемии и уменьшением пациентов с коронавирусом началось обратное перепрофилирование ковидных коек. По данным департамента здравоохранения региона на 11 февраля в трех районных больницах вернулись к прежнему режиму работы 105 коек. Их теперь используютдля лечения больных первоначального профиля.

Для приема больных с коронавирусом остаются задействованы 23 медучреждения в регионе с общим количеством коек - 3053.

Всего в 2020 году для лечения пациентов с коронавирусом на базе 39 стационаров были перепрофилированы от 1069 коек (в августе) до 5479 – в ноябре.