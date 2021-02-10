В Воронежской области сгорел жилой дом

Дом сгорел дотла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без жилья в лютый мороз остались жители села Сончино Каменского района. Их дом на улице Мира загорелся во вторник, 9 февраля, около 23 часов. На место ЧП приехали три пожарные машины с десятью сотрудниками МЧС. Пламя полностью потушили в 23.35. Но дом 10х10 метров к тому моменту сгорел дотла. На пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 9 февраля около восьми часов вечера в Воронеже загорелась квартира на втором этаже дома № 31 по улице Переверткина. Погибла пожилая женщина, ее мужа, тоже человека почтенных лет, с многочисленными ожогами отвезли в больницу. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за замыкания обогревателя. Греться таким образом жители Железнодорожного района вынуждены были из-за масштабной коммунальной аварии.