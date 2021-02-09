Крупный пожар вспыхнул в одной из квартир в воронежской многоэтажке № 31А на улице Переверткина 9 февраля около восьми часов вечера. Тревогу забили соседи из-за жуткого задымления подъезда и прохожие. Сигнал сразу поступил на пульт спасателям.На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов, две «скорые» и наряд полиции. Огонь захватил практически полностью квартиру на втором этаже. В итоге спасателям удалось потушить возгорание в течение получаса. Пламя уничтожило жилище почти полностью.По словам очевидцев, в квартире жила пожилая семейная пара. Мужчину с ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. Его супругу спасти не удалось.На другие квартиры огонь не перекинулся, эвакуировать жильцов не пришлось. Личности мужчины и погибшей женщины, а также их возраст, сейчас устанавливаются.По предварительной версии, пожар мог произойти из-за замыкания обогревателя. До этого дом практически сутки не отапливался из-за крупной аварии на теплотрассе в Железнодорожном районе. Она случилась в ночь понедельника 8 февраля. Тепло дали только сегодня под утро, возможно, квартира еще не прогрелась.