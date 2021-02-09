В Воронеже устранили коммунальную аварию в Железнодорожном районе

Фото из архива КП

В Железнодорожном районе коммунальщики ликвидировали крупную коммунальную аварию, из-за которой почти сутки десятки многоэтажек оставались без тепла. Ремонт трубопровода на Ленинском проспекте, 162 завершился в полночь на 9 февраля. Об этом сообщили в компании «Квадра».

В ходе работ было заменено 11 метров теплотрассы. После этого возобновили подачу тепла и горячей воды. Сотрудники управляющей компании начали подключать к ресурсам дома.

Напомним, что коммунальная авария на ветхой теплосети произошла в 3 часа ночи 8 февраля. К утру сообщалось, что в 170 многоэтажках на Ленинском Проспекте, улице Переверткина и других пришлось отключить тепло и горячую воду. В течение дня, больше половины из них удалось «отсечь» от аварийного участка. К обеду их оставалось 67.

Кроме того, вынужденным выходным стал понедельник для учеников пяти школ микрорайона и воспитанников десяти детских садов.

Сроки устранения аварии в течение дня переносились два раза – с 15:00 и 23:00.