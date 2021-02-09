Пообещавшего за 3,2 млн избежать дела руководителям вуза воронежского адвоката отправили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной воронежский адвокат-решальщик попался на мошенничестве и был заключен в СИЗО на 1 месяц и 29 суток. Мужчина пообещал директору и заму филиала «морского» университета им. Макарова, которых заподозрили в получении взяток от студентов, прекратить проверку со стороны правоохранительных органов. За это он потребовал 3,2 млн рублей.

Как рассказали в суде Ленинского района, речь идет об Александре Хрюкине, адвокате подразделения Адвокатская консультация Ленинского района № 1. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об избрании ему меры пресечения ходатайствовал следователь по особо важным делам областного СУ СКР.

Согласно версии следствия, адвокат из корыстных побуждений согласился оказать содействие сотрудникам университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 3,2 млн ему потребовались якобы для передачи в качестве взятки «неким должностным лицам» в УМВД по Воронежу. При этом сам адвокат осознавал, что у него нет юридических или иных полномочий влиять на решения правоохранителей. Однако женщины – директор вуза и ее зам – в течение декабря-января передали ему деньги. А в феврале к ним нагрянули следователи.

Дамы оказались под домашним арестом за систематическое получение взяток от студентов. А вот их адвоката Александра Хрюкина отправили в СИЗО почти на два месяца – до 3 апреля включительно.