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Упавший из окна воронежской многоэтажки на коляску с ребенком оказался студентом

20-летний молодой человек учился в промышленно-гуманитарном колледже
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото: Кирилл Мишин

4 февраля в микрорайоне Шилово 20-летний парень выпал из окна квартиры, расположенной на 17 этаже дома 168у по улице Острогожской. В этот момент по двору шла мама с ребенком в коляске. Молодой человек рухнул прямо на малыша. И юноша, и полугодовалый мальчик погибли.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото: Кирилл Мишин

Как сообщили в областной прокуратуре, выпавшим парнем оказался студент Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Причины падения молодого человека устанавливают правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Советского района Воронежа.

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