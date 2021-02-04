В Воронеже возбудили уголовное дело после падения мужчины из окна на младенца в коляске

Фото с места трагедии. Фото: Кирилл Мишин

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности (ч.1 статьи 109 УК РФ) после трагедии в микрорайоне Шилово. Напомним, 4 февраля в жилом комплексе «Звездный» около 17 часов из окна многоэтажки выпал парень. Он рухнул на младенца в коляске, с которым гуляла мама. Оба скончались.

Как уточнили в СУ СКР по Воронежской области, погибшим взрослым оказался 20-летний парень. Он упал из квартиры с 17 этажа. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Шестимесячному малышу медики оказали помощь. Но спасти ребенка не удалось.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального следственного управления, - добавили в ведомстве.

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