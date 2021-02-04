Новая трагедия в Воронеже: после падения мужчины из окна на коляску погиб шестимесячный младенец

Фото с места ЧП. Фото: Кирилл Мишин

Новая трагедия потрясла воронежцев. Несчастье произошло в жилом комплексе «Звездный» микрорайона Шилово. Около пяти часов вечера мама гуляла с грудничком. Около первого подъезда дома 168/у девушка свернула с тротуара, чтобы перейти дорогу. В этот момент с высоты рухнул мужчина. Он угодил прямо на младенца в коляске. По предварительной информации, оба погибли.

Официальных комментариев силовики пока не дают. Фото: Кирилл Мишин

Как сообщает корреспондент «КП-Воронеж» с места трагедии, полугодовалого малыша пытались реанимировать прибывшие медики. Но ребенок умер в машине скорой. Весь квартал слышал крик матери, когда ей сообщили это страшное известие.

Спасти ребенка не удалось. Фото: Кирилл Мишин

Пока что точно неизвестно, с какого именно этажа выпал горожанин и почему это произошло. Точно не с крыши - она закрыта в многоэтажке. Сначала предполагали 14-15 этаж, однако потом полицейские отправились в одну из квартир на 17 этаже. К слову, тело воронежца долгое время лежало у подъезда. В какой-то момент к нему подошел мужчина. Он знал погибшего, но общаться ни с кем не стал, мол, ничего не знает о причинах трагедии.

Тело несколько часов пролежало у подъезда. Фото: Кирилл Мишин

На месте работают следователи и полицейские, в том числе и военные. Они оцепили территорию. Посторонних не пускают в подъезд. Официальный комментарий по ситуации в региональном СУ СКР обещают дать позже.