Новая трагедия в Воронеже: после падения мужчины из окна на коляску погиб шестимесячный младенец

Фото с места ЧП.
Фото: Кирилл Мишин
Новая трагедия потрясла воронежцев. Несчастье произошло в жилом комплексе «Звездный» микрорайона Шилово. Около пяти часов вечера мама гуляла с грудничком. Около первого подъезда дома 168/у девушка свернула с тротуара, чтобы перейти дорогу. В этот момент с высоты рухнул мужчина. Он угодил прямо на младенца в коляске. По предварительной информации, оба погибли.
Официальных комментариев силовики пока не дают.
Фото: Кирилл Мишин
Как сообщает корреспондент «КП-Воронеж» с места трагедии, полугодовалого малыша пытались реанимировать прибывшие медики. Но ребенок умер в машине скорой. Весь квартал слышал крик матери, когда ей сообщили это страшное известие.
Спасти ребенка не удалось.
Фото: Кирилл Мишин
Пока что точно неизвестно, с какого именно этажа выпал горожанин и почему это произошло. Точно не с крыши - она закрыта в многоэтажке. Сначала предполагали 14-15 этаж, однако потом полицейские отправились в одну из квартир на 17 этаже. К слову, тело воронежца долгое время лежало у подъезда. В какой-то момент к нему подошел мужчина. Он знал погибшего, но общаться ни с кем не стал, мол, ничего не знает о причинах трагедии.
Тело несколько часов пролежало у подъезда.
Фото: Кирилл Мишин
На месте работают следователи и полицейские, в том числе и военные. Они оцепили территорию. Посторонних не пускают в подъезд. Официальный комментарий по ситуации в региональном СУ СКР обещают дать позже.