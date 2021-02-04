В Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажки на коляску с младенцем

За секунду до происшествия Фото: принтскрин видео.

Жители квартала «Звездный» микрорайона Шилово опубликовали запись пугающего падения мужчины из окна многоэтажки на коляску с ребенком. Судя по кадрам с установленной на многоэтажке камеры наблюдения, ужасное ЧП случилось 4 февраля около 17:00.

Женщина неспешно катила коляску по тротуару вдоль дома. Видимо, молодая мама гуляла с ребенком и в какой-то момент решила свернуть вглубь двора. Видно, что дорожку для пешеходов в данном месте разрывает проезжая часть. Женщина аккуратно спустила передние колеса коляски с бордюра. В это мгновение и произошло падение.

Фото с места ЧП. Фото: Кирилл Мишин

Коляска если и защитила ребенка от удара, то совсем незначительно - она просто рассыпалась. Младенец упал на асфальт. По неподтвержденной информации, пятимесячный малыш через некоторое время скончался.

Место трагедии. Фото: Кирилл Мишин

Как сообщает корреспондент «КП-Воронеж» с места трагедии, сейчас там работают следователи и правоохранители. Они оцепили территорию рядом с многоэтажкой. По словам очевидцев, мужчина выпал с 17 этажа.

Официальных комментариев силовики пока не дают. Фото: Кирилл Мишин

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