В Воронеже распространяют ориентировки на педофила, который изнасиловал школьницу

Фото – соцсети, Мой и твой Воронеж

В воронежских соцсетях появилась ориентировка на предполагаемого преступника, который мог надругаться над 10-летней девочкой. На фотороботе изображен мужчина. В это день он был одет в темную одежду. В данный момент по факту изнасилования ребенка СКР расследует уголовное дело.

ЧП произошло в микрорайоне Никольское. Пока, как пояснили в пресс-службе СУ СКа, невозможно точно сказать возраст мужчины и какие-либо приметы, как цвет волос и глаз – ребенок в шоковом состоянии. Но, судя по ориентировке, предполагаемый злодей был одет в темные кепку и куртку. А также на его лице находилась медицинская маска. Они также подтвердили, что распространяемая ориентировка – не фейк.

Подробности происшествия следствием не разглашаются.

О трагедии стало известно 29 января. В этот день школьница возвращалась домой после уроков. Предположительно, педофил подкараулили ее в овраге. Расследование взял на личный контроль руководитель следственного управления Кирилл Левит.

Ранее появлялась информация, что в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области, по неофициальным данным, несколько парней напали на 12-летнюю девочку и изнасиловали ее.