В Воронеже неизвестный педофил изнасиловал школьницу

По предварительной информации девочка могла возвращаться из школы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи возбудили уголовное дело по «факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней».

По предварительной информации, нападение на 10-летнюю школьницу в Левобережном районе Воронежа совершил неизвестный мужчина. Подробности происшествия не разглашаются.

- Следователями и криминалистами отдела криминалистики во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, выясняются иные обстоятельства происшествия, - сообщили «КП-Воронеж» в региональном СУ СКР.

Ранее появлялась информация, что в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области, по неофициальным данным, несколько парней напали на 12-летнюю девочку и изнасиловали ее.