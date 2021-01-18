В поселке Воля Новоусманского района Воронежской области, по неофициальным данным, несколько парней напали на 12-летнюю девочку и изнасиловали ее. В пресс-службе регионального СУ СК не комментируют данную информацию, но и не опровергают ее.По неподтвержденным сообщениям, школьница сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Насколько известно, на нее напали подростки, которые на 3-4 года старше ее. Однако подробности ужасного происшествия пока остаются не известны.В прошлом году в Аннинский районный суд направили уголовное дело, фигурантом которого стал 18-летний молодой человек. Его подозревают в изнасиловании своей знакомой и угрозе убийством. Следствие ходатайствовало о применении принудительной меры медицинского характера.