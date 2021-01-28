В Воронежской области снижается число коронавирусных пациентов в стационарах

В Воронежской области наметилась положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией, об этом сообщил губернатор Александр Гусев. В частности, в качестве примера глава региона привел показатель заполнения коронавирусного коечного фонда в медучреждених.

- У нас снизилось количество людей в стационарах. Сегодня в них находятся три тысячи человек, а на пике заболеваемости в области было занято более 4,5 тысяч коек. И превышение выписки над госпитализацией происходит на протяжении трех недель, то есть мы говорим уже о тенденции, - отметил Александр Гусев.

На сегодняшний день на кислородной поддержке находятся 1 783 пациента. Еще 13,8 тыс болеющих COVID-19 наблюдаются на дому, сообщил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В последние две недели воронежцы стали реже вызывать «скорую» из-за высокой температуры или пневмонии.

Напомним, к сегодняшнему дню в регионе зарегистрировано более 57 тыс зараженных коронавирусом.

Тем не менее, 28 января глава региона снял запрет на работу фудкортов, аттракционов, а также детских игровых комнат в торговых центрах - при условии их 50-процентной заполняемости