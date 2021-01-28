За сутки в Воронежской области жертвами коронавируса стал 21 пациент

За минувшие сутки от ковида в Воронежской области скончался 21 пациент, сообщил вечером 28 января региональный оперштаб. Всего за пандемию жертвами коронавируса стал 1 791 житель области.

Напомним, по данным на утро 28 января, число больных в регионе перевалило за 57 тысяч За последние сутки заразились еще 382 человека. Это по-прежнему пятое место среди худших по этому показателю регионов России.

Выздоровели еще 320 человек. По этому показателю Воронежская область занимает 14 место среди лучших регионов России. Всего с начала эпидемии вылечились 51 255 наших земляка.

Губернатор Александр Гусев заявил, что с 25 по 27 января число госпитализированных больных коронавирусом оказалось меньше числа выписанных из больниц: 804 человека против 998.

Напомним, первый компонент вакцины «Спутник V» получили уже 11 452 жителя Воронежской области. Причем 2 327 из них сделали и второй укол, обеспечивающий максимальный эффект.