Число привитых от коронавируса жителей Воронежской области за пять дней выросло почти вдвое

В Воронежской области вакцинация набирает обороты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В телеграм-канале областного правительства сообщили свежие данные по числу привитых от коронавируса жителей Воронежской области. Первый компонент вакцины «Спутник V» ввели уже 11 452 нашим землякам. А еще 2 327 жителей области сделали и второй укол. Напомним, ученые утверждают, что именно после него вакцина становится максимально эффективной.

Темпы вакцинации достаточно интенсивные. Об этом можно судить по тому, что еще 23 января сообщали всего о 6 034 жителях области, получивших первый укол вакцины.

Кстати, губернатор Александр Гусев отметил, что с 25 по 27 января, число госпитализированных больных коронавирусом снова оказалось меньше числа выписанных из больниц: 804 человека против 998.

Напомним, прививку может сделать любой гражданин России от 18 лет и старше. Для ее получения достаточно паспорта и полиса ОМС. Нельзя делать вакцину при температуре выше 37 градусов.

Власти неоднократно сообщали, что вакцинация идет исключительно на добровольной основе. Тем не менее в соцсетях уже появился туманный документ, больше похожий на приказ. В нем говорится об обеспечении вакцинации от «ковида» на одном из воронежских заводов.