За два дня в Воронежской области вакцинировались от коронавируса еще 1659 человек

В Воронежской области от коронавируса привили уже 6 034 человека. Из них 2 223 - двукратно. Об этом 23 января сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Для сравнения к 21 января от COVID-19 привились 4 375 воронежцев. То есть за последние два дня прививку сделали 1659 человек.

Напомним, в Воронежской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Ранее департамент здравоохранения Воронежской области также дал пояснения по вопросам вакцинации от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области после проведения эпидрасследований региональное управление Роспотребнадзора подтвердило заражение COVID-19 еще у 387 человек. Таким образом, к 23 января общее число воронежцев с подтвержденным диагнозом достигло 55 165.