С начала 2021 года в Воронежской области началась массовая вакцинация от коронавируса.- Пока она проводится в рамках имеющихся объемов вакцины. 5 и 6 января медорганизации Воронежской области получили очередную партию – 2100 доз «ГАМ-КОВИД-ВАК». Этого еще недостаточно для иммунизации всех желающих. Но по мере поступления в регион новых партий будут расширяться и масштабы вакцинации: граждане будут вакцинироваться в порядке очереди. Будет продолжаться вакцинация в производственных коллективах по заявкам от предприятий. Планируется привить порядка 60% населения из групп риска - это около 700 тысяч жителей области, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.В целом с 2020-го в регион уже поступило 4642 дозы вакцины от коронавируса. Привито первым компонентом вакцины 2489 человек, а 476 из них - и вторым. В первом квартале 2021 года ожидается поставка в общей сложности 94 700 доз.Вакцинация проводится добровольно и бесплатно, для получения прививки достаточно паспорта и полиса ОМС.Пока записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо предварительно проконсультироваться у терапевта, который определит отсутствие противопоказаний. После этого желающих включат в список на вакцинацию и пригласят в прививочный кабинет по предварительной записи на конкретную дату и время.Ожидается, что в течение января на портале госуслуг появится специальный сервис, через который все желающие смогут оставить заявку на вакцинацию от COVID-19. После того, как граждане смогут оставить заявку через свой личный кабинет, региональные медицинские организации после получения вакцины будут формировать графики вакцинации и приглашать в прививочные кабинеты в удобное для людей время.