В Воронежской области разрешили работать аттракционам и фудкортам с 50-процентной заполняемостью

Губернатор Александр Гусев снял жесткий запрет из-за коронавируса на работу аттракционов, детских игровых комнат и фуд-кортов. Они возобновят работу с соблюдением всех необходимых антиковидных мер.

В частности, заполняемость аттракционов и фуд-кортов не должна превышать 50%.

Кроме того, между столиками на фуд-кортах необходимо выдержать расстояние не менее 1,5 метра, либо оснастить их защитными экранами.

Детские игровые комнаты в торговых центрах смогут работать при соблюдении определенного правила: не более одного ребенка на 5 квадратных метров.

Запрет несовершеннолетним посещать торговые центры без родителей сохраняется как рекомендация.

Губернатор отметил, что снять жесткие ограничение позволила положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией, если на пике заболеваемости в области было занято более 4,5 тыс коек, то сейчас уже на треть меньше - порядка 3 тыс.