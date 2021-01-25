Оштрафованного за взятку на 900 тысяч рублей воронежского гаишника уволили из МВД

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Оштрафованного за взяточничество 43-летнего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД из Борисоглебска уволили со службы. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области 25 января.

Там уточнили, что приказ об этом был еще в сентябре 2020 года. Кроме того, основание, по которому ему пришлось оставить службу, неблагоприятное.

– Он уволен «по отрицательным мотивам», – пояснили в главке.

Напомним, бывшего гаишника-экзаменатора поймали на взятке в 20 тысяч рублей от одного из местных жителей, получившего права. Ранее от решил подстраховаться и договорился через инспектора о послаблениях на экзамене. Начальник МРЭО потребовал его «отблагодарить». Только вот, как оказалось потом, молодой человек самостоятельно сдал экзамены, как практику, так и теорию. А деньги все равно пришлось отдать. Как раз при передаче транша правоохранителя задержали силовики.

Ранее борисоглебский городской суд вынес приговор по обвинению его во взяточничестве (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к немалому штрафу – в 900 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на 2 года и 8 месяцев.