Экс-начальник Борисоглебского МРЭО оштрафан почти на миллион за взятку за права

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В Борисоглебске вынесен приговор по резонансному делу о взяточничестве 43-летнего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД. Его признали виновным в получении 20 тысяч рублей за выдачу водительских прав (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Борисоглебском городском суде 22 января.

Его приговорили к немалому штрафу – в 900 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на 2 года и 8 месяцев.

Напомним, высокопоставленный правоохранитель был задержан в середине сентября 2020 года.

По версии следствия, инцидент произошел в конце августа 2020 года. Двое местных жителей, которым предстояло сдавать экзамены на право управления ТС, обратились к обычному инспектору райотдела. Одному из них предстояло сдать экзамен на получение прав, и он решил подстраховаться просил оказать содействие. Инспектор, поскольку сам не мог принять такое решение, сообщил об этом начальнику. В ходе разговора мужчины условились, что за услугу начальник МРЭО получит 20 тысяч рублей.

Но избежать экзаменов «просителю» не удалось. Как выяснилось уже в процессе, молодой человек успешно ответил на все вопросы при сдаче на категории «В» и «С», как теоретическую, так и практическую части, так что страховка не понадобилась. Однако начальник об оговоренных деньгах не забыл и потребовал их. При получении денег возле своего отдела начальник отдела и был задержан силовиками.