Дело начальника Борисоглебского МРЭО о взятке за водительские права передали в суд

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Борисоглебске передано в суд уголовное дело 43-летнего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД. Он подозревается в получении взятки за выдачу водительских прав (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Борисоглебском райсуде 3 декабря.

Напомним, высокопоставленный правоохранитель был задержан в середине сентября 2020 года.

По версии следствия, инцидент произошел в конце августа 2020 года. Двое местных жителей, которым предстояло сдавать экзамены на право управления ТС, обратились к инспектору райотдела. Они просили содействия в получении водительского удостоверения категории «В, С». Тот сообщил об этом начальнику. В ходе разговора, условились, что за услугу начальник МРЭО получит 20 тысяч рублей.

Но избежать экзаменов «просителям» не удалось. Один из них, как установило следствие, самостоятельно сдал теоретическую и практическую части. Принимал экзамены сам начальник МРЭО ГИБДД. В начале сентября молодой человек получил водительские права. Вот только о 20 тысячах экзаменатор не забыл.

При получении денег возле своего отдела он и был задержан силовиками.